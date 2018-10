Het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de gemeente slaan de handen ineen voor meer en beter IT-talent in Rotterdam. Op de IT Campus Rotterdam werken allerlei scholieren - van het basisonderwijs tot aan HBO'ers - samen met professionals uit het bedrijfsleven aan digitale vaardigheden.

De ICT-sector in Rotterdam groeit jaarlijks met 8,8 procent, terwijl de instroom van nieuwe ICT-studenten beperkt blijft. Van de meer dan 100 duizend mbo- en hbo-scholieren kiest slechts 4 procent voor een ICT-opleiding.

Wethouder Saïd Kasmi van onderwijs gaf maandag het startschot voor dit digitale project op het RDM-terrein op Heijplaat. Hij zegt dat er niet alleen te weinig mensen voor een IT-studie kiezen, maar dat de studenten na het behalen van een diploma ook wegtrekken naar andere steden.

"We willen nu juist door de samenwerking met het bedrijfsleven ervoor zorgen dat bedrijven zich hier in Rotterdam komen vestigen, zodat ze zien wat er allemaal voor moois gebeurt in Rotterdam."

Schakel

De IT Campus moet de schakel worden tussen de opleidingen in Rotterdam en het bedrijfsleven.

"Er is een mismatch op de arbeidsmarkt. Studenten die klaar zijn met de opleiding, krijgen vaak bij bedrijven weer aparte cursussen aangeboden om binnen dat bedrijf een goede weg te vinden", zegt Daphne Swart van de campus.

"Door deze opzet proberen we het bedrijfsleven eerder in contact te laten komen met het onderwijs, zodat het onderwijs beter en meer toepasbaar wordt en betere mensen oplevert voor het bedrijfsleven."