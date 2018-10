Hoge Raad handhaaft veroordeling Albayrak

De Hoge Raad handhaaft de veroordeling van de voormalige COA-directeur Nurten Albayrak. De Rotterdamse krijgt een werkstraf van 95 uur voor valsheid in geschrifte.

Albayrak beweerde een aantal dienstritten te hebben gemaakt voor het Centraal Orgaan Asielzoekers. In werkelijkheid waren het privéreizen.

Eerder al had het gerechtshof in Den Haag haar veroordeeld en 100 uur taakstraf opgelegd. De straf valt iets lager uit, omdat sommige stukken niet op tijd waren opgestuurd. Nurten Albayrak heeft altijd ontkend en was daarom naar de Hoge Raad gestapt.