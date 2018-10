Deel dit artikel:













Winkelend publiek helpt winkeldief met mes te pakken

Op het Bagijnhof in Dordrecht heeft een man met een mes geprobeerd iets te stelen in een drogisterij. Hij vluchtte weg, maar is verderop toch in de kraag gevat door een beveiliger en het winkelend publiek.

De beveiliger haalde de man in en werd spontaan te hulp geschoten door omstanders. Samen overmeesterden zij de man. Op een video die rondgaat op Facebook is te zien hoe een omstander de portofoon van de beveiliger vasthoudt. Op die manier kan de beveiliger de winkeldief vasthouden en tegelijkertijd aan zijn collega's laten weten dat de man een mes heeft. De politie bevestigt dat dit voorval maandagmiddag heeft plaatsgevonden. Ook melden zij dat de man is aangehouden door de politie.