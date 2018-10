Deel dit artikel:













Accu in brand in woning Hoogvliet Fotografie Roald Sekeris

In een woning aan de Henk Miliusstraat in Rotterdam-Hoogvliet heeft dinsdagmiddag een accu in brand gestaan. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De bewoners wisten de brand zelf te blussen.

Uit het dakraam van de woning kwam zwarte rook. De twee bewoners hebben dit ingeademd en zijn hiervoor naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer is ter plaatse gekomen om de woning verder te ventileren.