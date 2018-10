Deel dit artikel:













'We hoorden een grote knal en toen zagen we veel water' Door het lek in de 1e IJzerstraat ontstond een groot gat in de straat

"We hoorden een grote knal en keken naar buiten en zagen een heleboel water naar boven komen." Bastiaan van Hees van het Wijktrefpunt Coolhaven in Rotterdam Delfshaven zat maandagmiddag in een overleg toen de waterleiding het letterlijk voor de deur van het Wijktrefpunt begaf.

"Ik zag dat er een stuk buis omhoog kwam en het water stroomde met enorme hoeveelheden naar beneden de Coolhavenstraat in", vertelt van Hees. Door het lek in de 1e IJzerstraat ontstond een groot gat in de stoep en stonden in korte de Coolhavenstraat en de Schoonderloostraat blank. Bij sommige huizen liep het water naar binnen. Honderdzeventig woningen hadden door de breuk in de waterleiding urenlang geen water. "Ik stond te koken en ineens kwam er geen water meer uit de kraan. Ik denk dat het door de werkzaamheden van de afgelopen tijd aan het riool komt. Daardoor is de boel waarschijnlijk gaan verzakken", vertelt een buurtbewoner. Volgens Bastiaan van Hees is er adequaat gehandeld door waterbedrijf Evides en de gemeente. "Er werden gisteravond twee drinkwaterpunten neergezet zodat bewoners toch water hadden. Vanmorgen waren hier al mensen van de gemeente om te kijken hoe erg de overlast voor de mensen is geweest." Inmiddels hebben de stratenmakers het gat in de straat weer gemaakt.