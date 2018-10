Amerikaanse ambassadeur op bezoek in Barendrecht

De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra heeft dinsdag een werkbezoek gebracht aan Barendrecht. Hij ging op visite bij de Barendrechtse groente- en fruithandelaren Olympic Fruit en Hillfresh. Vervolgens kreeg hij een lunch aangeboden op het gemeentehuis.

Het bezoek was een initiatief van de Amerikaanse ambassade zelf. De ambassadeur wilde een bezoek brengen aan de fruit- en groentesector in Nederland en kwam zo in Barendrecht uit. Toen het College van Burgemeester en Wethouders daar lucht van kreeg, werd Hoekstra ook op het gemeentehuis uitgenodigd.

De directeuren Thijs van den Heuvel van Olympic Fruit en Hans van den Heuvel van Hillfresh leidden de ambassadeur in hun bedrijven rond. Burgemeester Van Belzen vertelde de ambassadeur 's middags onder andere dat 25 procent van alle handel in groente en fruit plaatsvindt in Barendrecht.

Daarbij gaf hij meteen aan dat er nog volop ruimte is voor groei.