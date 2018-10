Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Spartaan Breinburg opgeroepen voor Aruba Gregor Breinburg

Sparta-middenvelder Gregor Breinburg is opgeroepen voor zijn land Aruba. De middenvelder zal op vrijdag 16 november in de Nations League in Aruba aantreden tegen Montserrat.

Breinburg speelde tot nu toe vijf interlands voor zijn land, waarvan Martin Koopman de bondscoach is. Breinburg lijkt de wedstrijd tegen zijn oude ploeg NEC van zondag 18 november door de interland niet te halen.