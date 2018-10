Aboutaleb: Overlastgevers snel uit AZC Beverwaard

Asielzoekers uit veilige landen zijn niet langer welkom in het AZC Rotterdam. Ze zorgen voor te veel overlast. Een andere groep, die ook bij de incidenten is betrokken, wordt versneld door de procedure geholpen om te kunnen vertrekken uit de Beverwaard.

Die afspraken heeft burgemeester Aboutaleb gemaakt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De Rotterdamse burgemeester had al herhaaldelijk aangedrongen op maatregelen.

Aanleiding voor het optreden is het toegenomen aantal incidenten in het AZC Rotterdam aan de Edo Bergsmaweg. Tussen augustus en eind oktober waren dat het er drie keer zoveel (van 20 naar 69) als voorheen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het om geweld, overlast en diefstal, zowel binnen als buiten het complex. Aboutaleb schrijft in zijn brief aan de gemeenteraad dat er een verband is tussen de toename en de veranderde doelgroep.

Naast asielzoekers uit veilige landen zijn er ook meer mensen met een zogenoemde Dublinclaim. Dat zijn asielzoekers van wie het verzoek tot asiel in een ander land moet worden behandeld. Een beslissing over hen moet sneller worden genomen. Het gaat tezamen om 127 mensen in het AZC. Daar verblijven 549 gasten.

Voor probleemgevallen wordt een individuele aanpak toegepast. Hierbij kan gedacht worden aan extra meldplichtmomenten, kamercontroles en zo mogelijk opsluiten.

Naast de aanpak voor beide groepen komt er aan de Edo Bergsmaweg meer beveiliging.

Aboutaleb: ‘'Rotterdam wil ruimte blijven bieden aan vluchtelingen die echt opvang nodig hebben. Voor hen is in Rotterdam een veilige plek. Voor mensen die zich niet aan de regels houden, is in onze stad geen plaats''