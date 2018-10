Klassieker Kater bij Rob Jacobs en Joop van Daele: 'Het seizoen is klaar'

Feyenoord verloor zondag met 3-0 van Ajax. De kater in Rotterdam is dan ook groot. Rob Jacobs vindt het zelfs niet echt meer een Klassieker. "Dat wordt steeds minder die Klassieker. Je loopt steeds verder achterop op de twee die boven Feyenoord staan."

Oud-Feyenoorder Joop van Daele vindt dat we moeten spreken van een top-twee en niet een top-drie. "Op dit moment wel. Dat kan je wel uitspreken." Rob Jacobs steunt Van Daele. "Er is geen geld. Feyenoord kan daardoor niet aanhaken."

Ajax op alle posities beter

"We hebben geen kwaliteit in het eerste elftal van Feyenoord", gaat Jacobs verder. "Dat is niet alleen dit jaar, dat was vorig jaar ook al. Als je de wisselspelers van Ajax en Feyenoord ziet, dan zit daar een hemelsbreed verschil in. Laat staan in het veld, daar is die ploeg op iedere positie beter."

Joop van Daele vindt dat er sinds 2017 niet veel goed is gegaan."We hebben de euforie gehad van het kampioensjaar en dat is nu 1,5 jaar geleden. Uit dat jaar vandaan zijn er spelers nagenoeg niet doorontwikkeld. Daar ligt het probleem."

