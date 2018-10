Vlaardingen heeft nu zijn eigen Monopoly spel

Eindelijk telt Vlaardingen mee in de vaart der volkeren: er is nu een heus Vlaardings Monopoly spel. Ilona Bruins en haar 12-jarige dochter Nina waren de standaardversie van het spel zat, dus maakten ze gewoon hun eigen editie.

Moeder Ilona is kunstenares en ook bij haar dochter kruipt de creativiteit door de aderen. Als verrassing voor de rest van het gezin gaven de twee het bekende spel een eigen draai.

Beschikbaar voor anderen

Eenmaal gemaakt vond het gezin dit spel te leuk om alleen bij hen in de kast te laten liggen. Ze besloten een officiële set uit te geven. Het gezin maakte professioneel vormgegeven stickers, die gedrukt zijn op glanzend vinyl.

Deze stickers kun je op een oud Monopoly-spel plakken. Zo ontstaat voor een prikkie een heel nieuw spel. Heb je nog geen bord om de stickers op te plakken? Dat is geen probleem. Zolang de voorraad strekt kunnen belangstellenden via de website ook tweedehands Monopoly-borden meebestellen.

Schiedam

Een gevangenis hebben ze niet in Vlaardingen, maar de moeder en dochter maakten daarvoor een andere keuze: "Dat is Schiedam geworden", vertelt Nina. "Want dat is een beetje wat Rotterdam en Amsterdam hebben."