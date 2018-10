Ricardo Moniz over vertrek uit 'corrupt' Slowakije: 'Het voetbal is ziek'

De geboren Rotterdammer Ricardo Moniz stapte zondag op bij AS Trencin door corrupte praktijken in het Slowaakse voetbal. "Het is een teleurstelling omdat we aan iets fantastisch bezig waren", zegt Moniz tegenover RTV Rijnmond.

"Er zijn dingen gebeurd die er al jaren gebeuren, alleen ik spreek het uit. Trencin werd benadeeld en ik ook."

Schorsing voor onbepaalde tijd

"Ik heb gezegd dat de scheidsrechters betaald werden en vanaf dat moment zijn wij benadeeld, mede omdat ze op mij een soort jacht hebben geopend. Dat is niet goed voor de club. Toen ben ik voor onbepaalde tijd geschorst, tot zij het zeggen. Of je moet betalen. Daar hou ik niet van. Of je spreekt een schorsing uit, of niet.

Na het succes in Europa is dat teruggedrongen, toen heb ik 1500 euro boete betaald en ging het weer door. Toen zijn er weer dingen gebeurd, maar wilde ik niet weer voor onbepaalde tijd geschorst worden."

Het voetbal is ziek

"Als trainer moet je alles kunnen bepalen. Van medische staf tot met welk vliegtuig vliegen we, maar dat kennen ze niet. Ik sta aan de kant van de spelers, het is allemaal niet zo makkelijk. Ik wil altijd optimale omstandigheden creëren voor de spelers, maar je ziet steeds meer invloed van performance trainers, dokters of arbiters. We moeten het voetbal beschermen. Het zit diep hoor! Het voetbal is een beetje ziek."

Luister hierboven heel het bijzondere gesprek met Ricardo Moniz.