Werkzoekenden matchen niet met vacatures in de regio

Het aantal banen in de regio Rijnmond blijft groeien, maar het personeelstekort ook. Het lukt bedrijven niet om geschikte kandidaten te vinden voor openstaande vacatures, blijkt uit onderzoek van het UWV.

De verwachting is dat in 2018 en 2019 in totaal 24.000 extra banen ontstaan. Dat zou betekenen dat er eind 2019 zo'n 677.000 vacatures zijn. In sommige sectoren zijn meer openstaande vacatures dan in andere. Het is volgens het rapport het lastigst om werknemers te vinden in de zorg, voor technische banen en ICT beroepen.

Het probleem is dat mensen in de regio vaak niet zijn opgeleid tot technicus, ICT-expert of verzorgende. Om dit probleem op te lossen is actie nodig van zowel de werkgevers als de werkzoekenden. De werkgever moet openstaan voor andere kandidaten dan hij/zij voor ogen heeft. De werkzoekende moet bereid zijn tot om- of bijscholing.

Tekorten

In de zorg en welzijn is vooral een tekort aan basis verpleegkundigen en verzorgenden. In de techniek gaat het om beroepen als monteurs, loodgieters en vertegenwoordigers. Op ICT-gebied staat men te springen om programmeurs en security specialisten. Ook in de transport & logistiek hebben werkgevers het lastig, want vrachtwagenchauffeurs zijn moeilijk te vinden.

Het aantal mensen dat in 2017 een uitkering kreeg van het UWV is 17.400, dat lijkt een goed begin om het personeelstekort in de regio op te lossen. Dat is het helaas niet. Werkzoekenden hebben naast de verkeerde opleiding vaak ook niet de gewenste ervaring of juiste mentaliteit.

Meer moeite

Andere manieren om het personeelstekort op te lossen zijn het aanboren van nieuw talent, anders organiseren van het werk en het binden van personeel. Nieuw talent kan worden gevonden bij bijvoorbeeld jongeren, statushouders of mensen in het buitenland. Het bedrijf anders organiseren kan door een samenwerking met een ander bedrijf aan te gaan of functies binnen het bedrijf te mixen.

Het binden en boeien van personeel is ook de moeite waard. Bedrijven zouden werkzoekenden meer uitdaging en ontwikkeling moeten bieden, de werkdruk moeten verlichten en investeren in opties voor bijscholing en een goede werksfeer.

Deze mogelijke oplossingen kosten meer inspanning van zowel de werkgever als de werkzoekende. Toch gebeurt het al wel, netbeheerder Stedin is bijvoorbeeld de Stedin Bedrijfsschool gestart. Hier worden mensen opgeleid voor technische beroepen. Zij richten zich daarbij ook op zij-instromers, 55-plussers en sinds dit jaar ook statushouders