Zeehonden bij Goeree-Overflakkee gestikt in plastic Foto: EHBZ, Facebook

In het water rondom Goeree-Overflakkee zijn dit weekend twee dode zeehonden aangespoeld. Volgens medewerkers van A Seal in Stellendam waren de dieren gestikt in plastic.

Bij Brouwershaven, in Zeeland, was een zeehond aangespoeld die bijna was onthoofd door een stuk visnet. Bij Ouddorp spoelde een zeehond aan die was overleden door een frisbee rond de nek. "Helaaas geen natuurlijk dood, maar onomstotelijk veroorzaakt door menselijk handelen", schrijft de Eerste Hulp bij Zeezoogdieren op haar facebookpagina .