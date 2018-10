Schiedamse topscheidsrechter Van Ravens overleden

De Schiedamse scheidsrechter Lau van Ravens is op 96-jarige leeftijd overleden. Hij floot twee Europese finales.

Van Ravens leidde in de jaren zestig en zeventig honderden wedstrijden in het Nederlands betaald voetbal.

In 1969 floot hij de finale van de Europa Cup voor bekerwinnaars tussen Barcelona en Slovan Bratislava. Drie jaar later floot hij één van de finales om de UEFA Cup tussen Wolverhampton Wanderers en Tottenham Hotspur.

Ook floot Van Ravens op het WK in Mexico.

Van Ravens was bijna vijftig jaar oud toen hij stopte met fluiten. Zijn laatste wedstrijd was de afscheidswedstrijd van Coen Moulijn tegen Uruguay in de Kuip.