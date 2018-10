Deel dit artikel:













Rotterdamse Koopgoot nu al in kerstsferen Foto: de koopgoot in kerstsferen

Het is nog 56 nachtjes slapen, maar in Rotterdam kun je je al volledig in kerstsferen dompelen. De winkeliersvereniging van de Koopgoot heeft de ballen, kransen en slingers alvast opgehangen. Het winkelend publiek reageert positief op de vroege kerstversiering. Buitenlandse toeristen vinden wel wat vroeg.

De winkeliers vinden het zonde om de kerstversiering voor een korte periode op te hangen. Het is veel werk om alle versiering op te hangen. Daarnaast zijn de winkels tegenwoordig tot 19:00 geopend. Extra licht in de duisternis vinden ze daarom ook wel fijn. "Hartstikke leuk toch. Vroeg maar wel gezellig!", zegt een winkelende mevrouw. Het ziet er wel gezellig uit maar iets te vroeg voor de tijd van het jaar", vervolgt een jongeman. Een Franse mevrouw vindt het allemaal wel wat vroeg: "Het is te vroeg. Veel te vroeg. Ook voor de Fransen. Kerstversiering hoort in december en daarvoor niet." Een Zwitserse toerist is het daar mee eens: "Het is een beetje vroeg voor kerstmis. Het hoort in december."