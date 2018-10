Deel dit artikel:













Megajacht uit Alblasserdam wordt geveild door Maleisië Equanimity (Foto: ANP)

Het superdeluxe jacht Equanimity dat is gebouwd bij de Alblasserdamse werf van Oceanco, wordt geveild door de Maleisische overheid. Dat melden media in Singapore en Maleisië. Het schip is gekocht voor 250 miljoen dollar. Hoeveel het schip moet gaan opleveren is niet duidelijk.

Het schip is gekocht met overheidsgeld door een Maleisische zakenman. Eigenaar Low Taek Jho had samen met wat andere zakenlieden en politici miljarden uit een Maleisisch staatsfonds gehaald. Met de veiling hoopt de Maleisische overheid weer wat geld terug te krijgen. Het 91,5 meter lange schip werd in 2013 gebouwd. Het heeft vijf dekken en telt een beachclub, zwembad, bibliotheek, fitnessruimte en helikopterplatform. Aan boord is ruimte voor 36 passagiers en 28 bemanningsleden. Bieden op het schip kan tot 28 november. Het is overigens niet voor iedereen weggelegd. Iedereen die wil meebieden, moet een borg van 1 miljoen dollar betalen.