Ziekenhuis Dirksland: Vooral niet teveel over geld praten

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland is trots op de nummer 1 notering in de financiële stresstest van BDO. Voor het derde jaar op rij kreeg het ziekenhuis op Goeree-Overflakkee een rapportcijfer 10. Toch is geld er volgens bestuursvoorzitter Koos Moerland niet leidend. “Het helpt vooral om de dingen te kunnen doen die je wil doen.”

Moerland vertelt dat ook het personeel blij is met de eerste plaats. “Het geeft schwung in je organisatie, hé dit gaat goed. Dat is mooi om te zien.”

Toch wil de voorzitter van de Raad van Bestuur benadrukken dat er niet alleen maar zuinig gedaan wordt. “We zijn echt vooral bezig met goede zorg. Als je goede zorg biedt, wordt het ook betaald. En we zijn ook niet bang om te investeren. Je moet meegaan met de tijd.”

Moerland wil ervoor waken dat het teveel over geld gaat. “Het is een randvoorwaarde. Tuurlijk moet je geen gedoe hebben over geld, want dan ben je druk met andere dingen. We willen druk zijn met de zorg.”

Ligging

De ligging van het kleine ziekenhuis is voor het Van Weel-Bethesda gunstig. “Het ziekenhuis heeft hier een belangrijke plek in de gemeenschap. Voor acute zorg moeten mensen naar ons toe komen, anders moeten ze echt verder weg. En dus is er meer trots en betrokkenheid.”

Het ziekenhuis heeft ook geen grote personeelstekorten. “Onze personeelskosten zijn niet hoger dan gemiddeld. We hebben trouwe medewerkers, die lang blijven. Ook daarin speelt de ligging een rol, want mensen die wonen op het eiland vinden het fijn er ook te werken. En we zijn op tijd begonnen met het opleiden van gespecialiseerde functies. Want daar zitten vaak de tekorten.”

Met elkaar

Samenwerking is volgens Moerland essentieel. Met het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam bijvoorbeeld. Voor ingewikkelde ingrepen gaan patiënten daarheen en dan komen ze weer terug. En er zijn korte lijntjes met huisartsen en andere zorgaanbieders op het eiland. “Er hangt hier het gevoel: Je doet het met elkaar, voor elkaar.”

Moerland is zeker geschrokken van de berichten over de faillissementen van de IJsselmeerziekenhuizen en het MC Slotervaart in Amsterdam. "Dat is een drama en het heeft een enorme impact. Heel erg wat daar gebeurt."