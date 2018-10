Rotterdammers opgepakt na fietsendiefstallen in Leiden

De politie heeft dit weekend in Leiden drie mannen aangehouden voor fietsendiefstallen in Leiden en Voorschoten. Twee van hen komen uit Rotterdam.

In de afgelopen weken kreeg de politie meerdere meldingen van fietsendiefstallen. Agenten zagen dat de verdachten in de nacht van zaterdag op zondag in de weer waren met meerdere fietsen. Daarop werd besloten hen te volgen. Uiteindelijk kon de groep worden aangehouden.

De twee Rotterdammers van 20 en 27 jaar en een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, zitten nog vast.