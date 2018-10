We kunnen weer schaatsen in Rotterdam dit weekend!

De ijsbaan van het Plaswijckpark in aanbouw

De temperaturen dalen en dus kunnen de schaatsen weer uit het vet. Komende zaterdag opent de eerste kunstijsbaan van Rotterdam bij het Plaswijckpark.

Voor het eerst in 25 jaar heeft het pretpark weer een schaatsbaan. Het park bestaat 95 jaar en daarom wordt speciaal een ijsbaan aangelegd van 500 m².

"In het verleden heeft het park vaker een kleine schaatsbaan gehad voor kinderen", zegt het Plaswijckpark.

Meer ijs

De grootste ijsbaan in Rotterdam van de afgelopen jaren is de tijdelijke ijsbaan in Kralingen. Die baan gaat pas op 1 december open.

Maar de funbaan, waar je curlingclinics kan volgen of andere ijsspelletjes kan spelen, gaat ook al komende zaterdag open.

En voor mensen die écht niet kunnen wachten. De grote ijsbaan van Dordrecht ijs vrijwel het hele jaar open.