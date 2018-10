Deel dit artikel:













Oud-directeur Easy Life gegijzeld door justitie

Voormalig directeur John W. van beleggingsfonds Easy Life is na zijn arrestatie vorige week , na huiszoekingen in Den Haag en Vlaardingen, overgeplaatst in een zogenoemde faillissementsgijzeling.

De curator in zijn persoonlijke faillissement heeft daarom gevraagd omdat hij meent dat de veroordeelde topman van het frauduleuze investeringsfonds niet voldoet aan zijn inlichtingenplicht. Easy Life dupeerde tien jaar geleden in totaal vijfhonderd beleggers die 42 miljoen euro investeerden. John W. werd veroordeeld voor verduistering van het geld van de beleggers en deelname aan een criminele organisatie. In 2008 werd hij persoonlijk failliet verklaard. Aanhouding Vorige week werd John W. Vorige week werd John W. opgepakt voor faillissementsfraude omdat hij nog altijd in luxe leeft. Er werd beslag gelegd op dure auto's en horloges en een groot bedrag contant geld. Uit een uitspraak van de rechtbank in Den Bosch blijkt dat de curator Ruud Dekker al vóór de arrestatie van John W. had gevraagd hem te gijzelen. Zijn verzoek werd op de dag van zijn arrestatie gehonoreerd. De gijzeling van John W. duurt ten minste dertig dagen. Gijzeling is het uiterste drukmiddel om hem mee te laten werken aan de afwikkeling van het faillissement.