Brede steun voor extra woningen en banen in Dordt

De gemeenteraad van Dordrecht steunt de plannen voor 4000 nieuwe woningen en 4000 extra banen in de stad. Dat werd dinsdag duidelijk tijdens de eerste ronde van de begrotingsbehandeling.

Op de twee grootste ambities van burgemeester en wethouders kwam alleen wat kritiek van de oppositie. Dan van Leeuwen (PVV) vroeg het college om méér sociale huurwoningen te bouwen.

"Van de 4000 woningen zijn dat er maar 400. Bovendien worden er ook nog eens duizend sociale huurwoningen gesloopt in de komende jaren", zei hij. Ook de SP vindt dat Dordrecht te weinig bouwt voor lagere inkomens.

Wethouder Marco Stam reageerde door te wijzen op woningbouwafspraken in de Drechtsteden. Daarin staat dat randgemeentes meer sociaal moeten bouwen. "Maar ik zit hier voor de Dordtenaren", zegt Van Leeuwen.

Kitty Kruger (Groen Links) verbaast zich over het feit, dat veel van de nieuwe woningen 'gewoon' op het gas worden aangesloten: "zo wordt de stad niet duurzaam. We moeten juist van het gas af."

Financieel beleid

Kevin Noels (D66) zet grote vraagtekens bij het financiële beleid: "er worden inkomsten begroot op basis van verwachte groei. Als die er niet komt, of minder dan verwacht, hebben we over vier jaar een fors gat in de begroting."

De elf Dordtse partijen dienden tientallen moties in. Zo wil Beter voor Dordt meer alcoholverboden op plekken in de stad waar overlast wordt ervaren. De VVD wil bedrijfsbusjes uit woonwijken weren om daar de parkeerdruk te verminderen.

Ook de ChristenUnie/SGP kwam met een opmerkelijk voorstel. "Veel armoede in de stad wordt veroorzaakt door echtscheidingen", zei Joost Veltman, "misschien moeten we als gemeente bemiddeling aanbieden bij huwelijksproblemen."

Armoedebeleid staat overigens bij alle partijen hoog op de prioriteitenlijst. Niet vreemd, want één op de vijf Dordtse gezinnen leeft in armoede. Ook de zorg heeft brede aandacht, al lopen de meningen over de aanpak nogal uiteen.

Op 13 november wil de Dordtse gemeenteraad de begrotingsbehandeling afronden. Mocht dat niet lukken, dan doen ze dat de volgende avond.