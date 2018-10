Ziekenhuis Dirksland hoeft specialist niet terug te nemen

Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland

Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland hoeft een specialist van de afdeling intensive care niet terug te nemen. Dat heeft de rechter besloten naar aanleiding van het kort geding dat de man aanhangig maakte.

Het ziekenhuis liet de man sinds half september niet meer toe. Collega’s waren bang voor de specialist, die verbaal agressief zou zijn geweest.

Op dezelfde wijze had hij zich uitgelaten naar collega’s van het Maasstad Ziekenhuis. Dat ziekenhuis dreigde daarom de samenwerking op te zeggen. Maar zonder de extra handen van het Maasstad kan de afdeling IC van het Weel Bethesda niet open blijven. En zonder de afdeling IC kan het ziekenhuis in Dirksland de deuren sluiten.

De specialist vond dat alle problemen niet zijn schuld waren. Hij had zijn best gedaan sinds zijn komst vanuit het Maasstad in juli 2017.

De arts zag de problemen als de ultieme manier om hem een hak te zetten na eerdere kwesties in het Maasstad. Daar waren al problemen geweest rond hem en drie collega’s. Twee van de drie moesten al gedwongen vertrekken.

De specialist vond het ontslag onterecht en ongegrond. Ook zou hij hierdoor geen werk meer kunnen krijgen. De rechter vond die beweringen door de arts echter onvoldoende onderbouwd. Ze wees daarom alle eisen van de hand.