Vlaardinger Maatsen leidt bekerstunt in; RKC schakelt PSV uit Een archieffoto van Maatsen in het shirt van Excelsior

Dankzij Vlaardinger Darren Maatsen heeft RKC gestunt in het bekertoernooi. De voormalig aanvaller van Excelsior was met twee goals verantwoordelijk voor de uitschakeling van PSV in Eindhoven.

PSV verscheen met een volledig B-team aan de aftrap en kwam daarmee binnen de minuut op voorsprong via de Mexicaan Érick Gutiérrez. Zo leek het een makkelijke avond te worden, maar RKC bleek prima partij te kunnen bieden. Na een half uur kopte Ingo van Weert de gelijkmaker tegen de touwen. Een kwartier voor tijd werd het 2-1 via Mauro Junior. Opnieuw toonde de Waalwijkers veerkracht en in de blessuretijd zorgde Maatsen ervoor dat er verlengd moest worden. In het tweede gedeelte van de verlenging werd Maatsen definitief de held door ook voor de 2-3 te zorgen.