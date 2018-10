Deel dit artikel:













Vlaardinger Maatsen leidt gigantische bekerstunt in; RKC schakelt PSV uit Een archieffoto van Maatsen in het shirt van Excelsior

Dankzij de geboren Vlaardinger Darren Maatsen heeft RKC gestunt in het bekertoernooi. De voormalig aanvaller van Excelsior was met twee goals verantwoordelijk voor de uitschakeling van PSV. Maatsen maakte twee goals in Eindhoven.

PSV verscheen met een volledig B-team aan de aftrap, maar kwam wel binnen de minuut op voorsprong. RKC kwam na een half uur terug in de wedstrijd en kon vervolgens aardig meekomen. PSV leek het duel een kwartier voor tijd te beslissen totdat Maatsen in de blessuretijd toesloeg en de 2-2 maakte. In de verlenging werd hij definitief de held door ook voor de 2-3 te zorgen.