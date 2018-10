Geen ambtenaren vervolgd voor miljoenenfraude Waterfront

Justitie gaat geen ambtenaren vervolgen voor de miljoenenfraude bij het voormalig poppodium Waterfront. Dat heeft burgemeester Aboutaleb aan de gemeenteraad laten weten.

De gemeente Rotterdam werd tussen 2010 en 2015 voor bijna 8 miljoen euro opgelicht door vader en zoon Kan. Zo werd er nauwelijks huur betaald en werden onterecht en dubbele declaraties voor verbouwingen bij de gemeente ingediend.

In de afgelopen maanden zijn meerdere ambtenaren ontslagen of zijn er andere maatregelen genomen vanwege plichtsverzuim. Een aantal ambtenaren is daar tegen in bezwaar gegaan of zijn naar de rechter gestapt. De bezwaarmakers zijn geen enkele keer in het gelijk gesteld.

Van zeker drie ambtenaren is zeker dat ze zijn ontslagen. Het gaat om de ambtenaar die het huurcontract sloot met zoon Kan. De andere ambtenaren ambtenaar hadden de facturen goedgekeurd of moesten toezicht houden.

Eerder had de rechter al besloten dat het aannemersbedrijf van vader Kan 7,5 miljoen euro moet terugbetalen. In september vorig jaar werden vader en zoon Kan failliet verklaard.

Voor een deel van het Waterfrontpand is inmiddels interesse getoond. Gesprekken over verhuur zouden inmiddels gevoerd worden.