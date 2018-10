Deel dit artikel:













Vluchtscooter liquidatie Kralingen kort voor schietpartij gestolen Foto: MediaTV

De scooter die door de schutter is gebruikt rondom de afrekening op de Willem Ruyslaan in Rotterdam-Kralingen, is een dag voor de schietpartij gestolen op de Oranjeboomstraat. Dat heeft de politie gezegd in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Op de scooter is de man naar de plek van de schietpartij gereden en vervolgens ook weer mee gevlucht. Volgens de politie was de scooter een paar uur daarvoor gestolen. Toen was’ie nog rood. Tijdens zijn vlucht op de scooter reed de schutter op de ’s Gravenweg op een auto. Vervolgens ging hij te voet verder. Eind vorige week overleed het slachtoffer van de liquidatie in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Omdat het slachtoffer een bekende is van de politie, gaat justitie er van uit dat het gaat om een afrekening in het criminele circuit.