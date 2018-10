Slachtoffer schietpartij Katendrecht mogelijk niet doelwit

De man die afgelopen weekend werd doodgeschoten in Rotterdam-Katendrecht was mogelijk niet het doelwit van de schietpartij. Dat is een scenario waar de politie rekening mee houdt, zei een woordvoerder van de politie in het programma Opsporing Verzocht.

“Er werd ook gesproken over een tweede slachtoffer”, zei de woordvoerder. “Maar die hebben we niet aangetroffen. We hopen dat hij zich later alsnog meldt.”

Bij de schietpartij op de Rechthuislaan werden tientallen kogels afgeschoten. “De kogels vlogen in het rond”, ging de woordvoerder verder.

“En dan is het eigenlijk een wonder dat er verder niemand meer gewond is geraakt. Vier geparkeerde auto’s werden geraakt en één kogel kwam in een kroeg in een gokkast terecht. Daar zat toen net een vrouw op te spelen. Zij had echt een engeltje op haar schouder.”

Na de schietpartij zijn twee mannen op een scooter weggereden. Van hen zijn camerabeelden getoond in Opsporing Verzocht. De twee zijn via de Maashaven Oostzijde en de Dordtselaan naar het Mijnsherenplein gereden. Daar zijn ze voor het laatst gezien.

Kort na de schietpartij is op de Schulplaan een brandende scooter gevonden. Of die ook door de daders gebruikt is, staat nog niet vast.