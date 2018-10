Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie weet wie man in Spijkenisse is De man.

De politie weet inmiddels wie de man is die dinsdagochtend het bureau aan de Schoutstraat in Spijkenisse binnenliep. De man wist niet hij was. Door oproepen via diverse platforms is zijn identiteit bekend.

De politie riep de hulp van het publiek in, omdat de slechthorende man ook na een nacht slapen niet wist wie hij was. Om wie het gaat en waar hij vandaan komt, wordt niet bekend gemaakt.