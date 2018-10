Meldpunt voor problemen gespecialiseerde jeugdhulp

De kinderombudsman in Rotterdam en omliggende gemeenten, Stans Goudsmit, start een meldpunt om problemen met gespecialiseerde jeugdhulp te inventariseren. Kinderen moeten nu maanden tot soms wel een jaar wachten voor een bepaalde behandeling start.

"Ik krijg te vaak het signaal dat kinderen in Rotterdam en omstreken niet de zorg krijgen die ze nodig hebben", zegt Goudsmit. "Je moet denken aan plekken voor een diagnose, behandelplekken of plekken in een instelling. Daar moeten kinderen op wachten en maak ik me zorgen om."

"Als er niet tijdig hulp wordt geboden, dan gaat de situatie vaak van kwaad tot erger", zegt Goudsmit. "Je moet dan zwaardere maatregelen nemen om de schade voor kind en ouders verder te beperken."

Langere wachttijd

Hoewel de gemeente Rotterdam aan de kinderombudsman onlangs heeft laten weten dat de gemiddelde wachttijd voor hulp zo'n zes weken is, ziet zij zelf iets anders.

"Sinds 1 maart 2018 ben ik in Albrandswaard, Capelle aan den lJssel, Krimpen aan den lJssel, Rotterdam en Vlaardingen tot kinderombudsman benoemd. Bij élk kennismakingsgesprek dat ik de eerste maanden voerde, kwam de problematiek van de gespecialiseerde jeugdhulp aan de orde."

In de maand november opent zij daarom een meldpunt waar kinderen, ouders en professionals zowel schriftelijk als telefonisch hun verhaal over jeugdhulp kunnen doen. Volgens Goudsmit wordt de discussie nu vooral tussen professionals en gemeentelijke bestuurders gevoerd, terwijl de kinderombudsman ook graag het verhaal van de kinderen zelf hoort.

Gevolgen

"Hoe beleven zij hun situatie, wat gaat goed en wat moet beter? Wat zijn de gevolgen en wat zien zij als oplossing? We gaan ook met kinderen actief in gesprek, individueel en in groepjes”, legt Goudsmit uit.

De resultaten die uit het meldpunt naar voren komen, wil de kinderombudsman volgend jaar gaan presenteren aan gemeenten. "Ik ga de gemeenten vragen daar iets mee te doen. Nu wil ik vooral van de kinderen horen waar ze tegenaan lopen."