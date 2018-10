Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Thomassentunnel in de A15 weer open Foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie

Net na de Thomassentunnel in de A15 bij Rozenburg is woensdagochtend een ongeluk gebeurd waar meerdere auto's en vrachtwagens bij betrokken zijn. De tunnel richting Ridderkerk was daardoor tot ongeveer 11:45 uur dicht.

Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. Verkeer kan omrijden via de Calandbrug. Volgens Rijkswaterstaat gaat deze brug zo min mogelijk open voor het scheepvaartverkeer, zodat de doorstroming van de auto's niet wordt belemmerd.