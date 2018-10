Metaalwerkers uit de regio vrijdag opnieuw in staking

Een eerdere staking bij Fokker in Papendrecht

De medewerkers van verschillende grote metaalbedrijven uit de regio leggen vrijdag opnieuw het werk 24 uur neer. Het gaat onder meer om medewerkers van Hollandia in Krimpen aan de IJssel, vliegtuigonderdelenmaker Fokker in Papendrecht en medewerkers van scheepsbouwers IHC en Damen.

De stakers strijden al maandenlang voor een goede cao. Om de beurt leggen medewerkers uit heel Nederland het werk neer. Halverwege oktober was dat al twee keer het geval bij Fokker in Papendrecht.



De medewerkers willen onder meer 3,5 procent loonsverhoging per jaar. Ook moeten er meer vaste banen komen.

Strijdvaardig

"Onze leden bij de metaalbedrijven blijven strijdvaardig, tegen de druk van hun bazen in", zegt Jan Meeder van FNV Metaal. "Ze willen echt een gegarandeerde loonsverhoging en oplossingen die de metaalwerkers vooruitgang bieden. Ze willen hun werk volhouden tot hun pensioen. Zolang de werkgevers niet ingaan op de eisen van de vakbonden, gaan de stakingen overal in Nederland door."

Ook het personeel van bedrijven als Heerema in Zwijndrecht, VDL RPI in Hendrik-Ido-Ambacht en FN Steel in Alblasserdam staakt.