Dag tattoo, hallo baan?

Een tatoeage op je gezicht of handen zorgt soms voor een negatief beeld. Het kan je tegenwerken als je een baan zoekt. De Rotterdamse Stichting Spijt van Tattoo hoopt mensen met een uitkering aan een baan te helpen, door kosteloos deze tatoeage te verwijderen.

"Het gaat vaak om mensen die in hun jonge onstuimige jaren de keuze hebben gemaakt om zich te laten tatoeëren. Daar hebben ze nu spijt van", zegt Andy Han. "Ze hebben het idee dat de tatoeages op gezicht of handen hen belemmeren bij het vinden van een baan. Ze worden elke dag geconfronteerd met de keuze uit hun verleden. En een tatoeage verwijderen is duur."

Tatoeages worden bijna nooit als reden gegeven waarom iemand niet is aangenomen, stelt Han. Sollicitanten hebben volgens hem echter wel vaak het gevoel dat hun tattoo de oorzaak is.



Meer dan duizend euro

De kosten van verwijderen hangen af van de grootte van de tatoeage en het aantal benodigde behandelingen. "Bij een tatoeage ter grootte van een bierviltje, betaal je bijvoorbeeld 100 tot 120 euro per behandeling. Het is een langdurig proces, je hebt tien tot veertien behandelingen nodig. Dat geld hebben die mensen zelf niet."

De tatoeages worden verwijderd in het bedrijf van Han. Hij heeft de apparatuur al, maar uit maatschappelijke betrokkenheid wil hij niets rekenen aan de werkzoekenden.

De behandelingen starten in januari. Deelnemers moeten wel een borg betalen, om te zorgen dat ze de hele behandeling afmaken. Ook moeten ze meedoen met een sollicitatietraining.

Documentaire

Han wil graag een documentaire maken over de mensen die de stichting helpt. "Denk aan een tv-programma als Obese, waarbij mensen gevolgd worden die afvallen. We willen graag een vergelijkbaar programma maken over tatoeages. Wat is het verhaal achter de tattoo? Waarom heb je hem laten zetten, waarom wil je er vanaf? We willen het hele proces volgen, tot de mensen een nieuwe baan hebben."

Samen met zijn vrouw runt Han een tatoeageshop in Kralingen. Daar komen regelmatig jongeren binnen, die tatoeages op hun gezicht willen. "Wij sturen ze weg, maar dan gaat ze gewoon naar een ander. De documentaire die ik maak wil ik laten zien op middelbare scholen. Dat weten scholieren wat het gevolg is als ze besluiten om een tatoeage op een zichtbare plek te nemen."