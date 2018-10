Korpschefs vertellen geschiedenis van Rotterdamse politie

De geschiedenis van de Rotterdamse politie herbeleven door de ogen van zestien korpschefs. Auteur Jan Jacob Mekes koos zijn voor nieuwe boek Het Korps De Baas voor een bijzondere invalshoek. "Je bekijkt de politie en de stad Rotterdam door een nieuwe lens."

Volgens Mekes waren de Rotterdamse korpschefs markante figuren. "Ze drukten echt hun stempel op het korps. Sommigen hebben zich opgewerkt, anderen zaten eerst in het leger of bij de marine. Ze hadden allemaal wel een bepaald idee over het politiekorps."

Een spannende baan was het meestal niet, vertelt Mekes. Er kwam veel bureauwerk bij kijken. Toch weet hij wat uitzonderingen. "Hoofdcommissaris Janssens heeft bijvoorbeeld geïnfiltreerd in een bende van valsemunters. Zijn opvolger heeft bij de brand in het Schielandshuis kunstwerken uit de vlammen gehaald."

Mekes doet vrijwilligerswerk in het gebouw aan de Boezemsingel, waar de historische collectie van de politie-eenheid Rotterdam is ondergebracht. Voor zijn boek dook hij daar in de archieven en deed hij veel nieuwe inzichten op over de Rotterdamse politie.

Zo moet een korpschef heel diplomatiek zijn, omdat hij met veel belangen te maken heeft. "Absolute macht heeft hij niet over zo'n korps. Hij heeft te maken met een burgemeester, vakbonden en zijn eigen mensen. Het is een balanceer-act die hij moet uitvoeren als hoofdcommissaris."

Zaterdag wordt het eerste exemplaar van Het Korps De Baas aangeboden aan de huidige politiechef, Frank Paauw. Dat gebeurt in boekhandel Snoeck aan de Meent in Rotterdam.