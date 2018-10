Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kortsmit grijpt naast Bronzen Kampioensschild Roy Kortsmit

Spartaan Roy Kortsmit heeft naast de Bronzen Kampioensschild gegrepen, de prijs voor beste doelman in de eerste periode van de Keuken Kampioen Divisie. Kortsmit was samen Nick Olij (TOP Oss), Xavier Mous (SC Cambuur) en Hobie Verhulst (Go Ahead Eagles). Verhulst kreeg uiteindelijk de meeste stemmen.

De trainers en aanvoerders van alle teams uit de eerste divisie brengen een stem uit. Sparta-trainer Henk Fraser zat niet bij de genomineerde. Eagles-trainer John Stegeman won de prijs voor beste trainer van de eerste periode. Jong AZ-speler Ferdy Druijf is verkozen tot beste talent en Istvan Bakx (Go Ahead Eagles) is gekroond tot beste speler.