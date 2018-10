Deel dit artikel:













Alleen aanvoerder Stankov vraagteken bij FC Dordrecht FC Dordrecht-trainer Gérard de Nooijer

Antonio Stankov is een klein vraagteken voor de wedstrijd van FC Dordrecht vrijdag tegen FC Volendam. De aanvoerder heeft lichte enkelklachten. "We kijken het donderdag even aan", zegt trainer Gérard de Nooijer.

Na het 2-2 gelijkspel tegen Jong PSV kampen meer spelers met klachten, maar zij zijn wel inzetbaar tegen de Noord-Hollanders. "Het elftal gaat niet veel veranderen", verklapt De Nooijer al. De trainer zit zijn elftal in het seizoen groeien. Tegen Jong PSV werkte FC Dordrecht voor het eerst een achterstand weg, van 2-0 naar 2-2. "In de tweede helft hebben wij prima gespeeld, dominant, goed aan de bal. Genoeg kansen gecreëerd." "Er zit progressie in de groep", vervolgt De Nooijer. "Volwassener, veel beter voetbal. En met een vaste groep. We spelen bijna altijd met hetzelfde elftal, dan mag je ook verwachten dat het steeds beter gaat." Woensdag trainde de selectie van FC Dordrecht niet. Wel gingen ze bowlen. "Dat kan ik heel goed, dus ik ga er vanuit dat ik bovenaan sta straks", lacht de Zeeuw. FC Dordrecht - FC Volendam begint vrijdag om 20.00 uur.