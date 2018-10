Deel dit artikel:













Feyenoorders Bijlow en Vilhena in voorselectie Oranje Justin Bijlow

Justin Bijlow is opnieuw opgenomen in de voorselectie van Oranje. De keeper van Feyenoord is één van de 31 namen die geselecteerd is door bondscoach Ronald Koeman. Ook ploeggenoot Tonny Vilhena zit bij de voorselectie.

Koeman liet de jonge doelman van Feyenoord tijdens de vorige interlandperiode, met duels met Duitsland en België, debuteren in de voorselectie, maar hield hem buiten zijn definitieve selectie. Tonny Vilhena zat er toen wel bij en maakte alleen minuten tegen België (1-1). Naast de spelers van Feyenoord mogen ook regiospelers Denzel Dumfries, Frenkie de Jong, Marten de Roon, Kevin Strootman, Ruud Vormer, Stefan de Vrij en Georginio Wijnaldum hopen op een uitnodiging. Oranje speelt op vrijdag 16 november in De Kuip tegen Frankrijk. Op maandag 19 november staat de uitwedstrijd tegen Duitsland op het programma. Jong Oranje

Feyenoorder Tyrell Malacia en Spartaan Deroy Duarte zitten in de voorselectie van Jong Oranje. Ook de oud-Spartanen Rick van Drongelen en Sherel Floranus staan op die lijst met negentien spelers.