Gordon stopt per direct met Blushing Rotterdam

Een jaar geleden showde hij zijn zaak op de Coolsingel nog trots. Maar Blushing Rotterdam, het koffietentje van Gordon, gaat alweer dicht. Er komen te weinig klanten. De zanger en presentator wijdt dit aan het gebrek aan parkeerplek en aan de werkzaamheden in de straat.

“Het is vreselijk jammer, want ik geloofde echt in een dergelijk concept in Rotterdam. Ondernemen is risico’s nemen en dan moet je doorschakelen. Als er stagnatie zit, dan moet je die oplossen en dat heb ik nu gedaan. Er gaat een deur dicht en er gaat vast weer een raam open", schrijft Gordon op Facebook .

Blushing Rotterdam wordt per direct gesloten. De zaken van Gordon in Amsterdam en Blaricum blijven wel open.

Blushing en Gordon waren telefonisch niet bereikbaar voor een verdere toelichting.