Bestuur Sparta uitgebreid met Henk Roodenburg Het Kasteel

Henk Roodenburg is toegetreden tot het bestuur van Sparta. Hij zal als niet-uitvoerend bestuurslid toe treden tot het one-tier board. “Je kan wel zeggen dat ik een Spartaan ben sinds het eerste uur. Sinds mijn vierde levensjaar kom ik als het maar even mogelijk is op Het Kasteel. Dat is al jaren zo, in voor- en tegenspoed, zoals dat bij een echte Spartaan hoort.”

De betrokkenheid van Roodenburg bij de jeugdopleiding van de Kasteelclub is eveneens erg groot. Met zijn achtergrond in de entertainment- en maakindustrie, eerder als directeur van Nederlands en ’s werelds grootste achtbaanfabrikant en als ontwikkelaar van multimedia-attracties, kan hij advies geven op meerdere terreinen. “Met mijn specialistische kennis wil ik ook ondersteuning geven bij de plannen en uitvoeringen van de verbouwingen van het RMC Jeugdcomplex en het Sparta Stadion.”