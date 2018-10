'Bescherm de geschenkwoningen in de regio'

De zogenoemde geschenkwoningen verdwijnen steeds meer uit het straatbeeld. Zo'n achthonderd houten huizen werden geschonken door de regeringen van de Scandinavische landen aan Nederland na de Watersnoodramp in 1953. Een groot gedeelte daarvan is inmiddels gesloopt of grootschalig verbouwd, tot grote ergernis van SP-statenlid Bart Vermeulen.

Vermeulen roept de Provincie op om meer aandacht te besteden aan de geschenkwoningen. "Het is een van de weinige dingen die nog zichtbaar zijn van de wederopbouw na de Watersnoodramp", zegt Vermeulen. "Voor veel mensen is dit belangrijk en het doet wat met hen."

De houten woningen staan en stonden in onze regio onder meer op Goeree-Overflakkee, in de Hoeksche Waard en de Alblasserwaard. Vermeulen ging woensdag samen met verslaggever Sanne Waldekker langs bij geschenkwoningen in onder meer Puttershoek en Numansdorp.

Gelukkig

"De bewoners van deze huizen zijn er nog altijd heel gelukkig mee. Het is wat meer onderhoud, maar de huizen zijn bijvoorbeeld wel goed geïsoleerd", legt Vermeulen uit over de huizen in Puttershoek, die nog grotendeels te herkennen zijn als geschenkwoningen.

In Numansdorp is dat anders. "Alleen aan de straatnaam zie je nog wat de herkomst is van deze woningen."

Verhaal

Vermeulen roept de provincies waarin de geschenkwoningen staan op om de aandacht voor het erfgoed dat herinnert aan de Watersnoodramp, te bevorderen en te beschermen. "Dan kan het verhaal van de Watersnoodramp ook aan de generaties ná ons verteld blijven worden."