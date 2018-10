Rotterdamse katten gratis gechipt in november

Gratis je kat laten chippen? Dat kan de hele maand november bij verschillende dierenartsen in Rotterdam. Het is het derde jaar dat de Dierenbescherming en de gemeente Rotterdam de handen ineen slaan en deze actie organiseren.

Patricia de Haan-Verdoes is dierenarts, zij weet hoe belangrijk de chips zijn: "Wij zien heel vaak dat er katten aangereden worden of gevonden worden en dat de eigenaar niet terug te vinden is." Alleen als de katten zijn gechipt, kunnen de eigenaren worden gevonden.

Chips registreren

Maar met alleen het plaatsen van de chip ben je er nog niet. "Het is ook belangrijk dat de chip geregistreerd wordt", vertelt de dierenarts. "We zien namelijk ook vaak katten die wel een chip hebben, maar geen registratie. Met deze actie wordt dat ook meteen gedaan."

Let wel op: het gaat bij deze actie alleen om Rotterdamse katten. De aangesloten dierenartsen vragen om een ID, dus katten uit andere regiosteden komen niet in aanmerking voor de chip. De actie loopt van 1 tot en met 30 november. Er is een beperkte voorraad chips beschikbaar.

Snel naar de dierenarts

"In totaal gaat het om ongeveer 1200 chips", legt de Haan-Verdoes uit. "Vorig jaar waren we heel snel door de chips heen, toen hadden we er zo'n achthonderd en die waren binnen tien dagen op." Wees er dus snel bij als jij je kat wil laten chippen, want op is op.

Ook voor katten die normaal gesproken binnenshuis leven, is het belangrijk dat ze gechipt en geregistreerd zijn. Als zulke katten per ongeluk op straat belanden, hebben zij juist minder oriëntatie-vermogen dan buitenkatten.

Niet pijnlijk

Normaal gesproken kost het chippen van een kat tussen de vijftien en vijftig euro. Van het inbrengen voelt de kat een klein beetje pijn, het gevoel is te vergelijken met een prik. In principe is het gewoon een onderhuidse injectie. De chip heeft de grootte van een rijstkorreltje en wordt door middel van een naald geïnjecteerd tussen de schouderbladen.