Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Onderzoek naar extra veld rugbyclub The Hookers Foto: archief

De gemeente Rotterdam laat een onderzoek uitvoeren, alvorens er wordt besloten of er een extra veld voor rugbyclub The Hookers in Hoek van Holland komt. Dat schrijft wethouder Sven de Langen aan de Rotterdamse raad.

Op sportcomplex de Rondgang was ruimte voor een nieuw veld. Dat zou in eerste instantie een kunstgrasveld worden. De rugbyclub heeft echter ook behoefte aan een nieuwe mat en die ziet meer nut in een natuurgrasveld. Dat is in onderhoud wel duurder dan een kunstgrasmat. De Langen wil echter geen extra geld geven. Het onderzoek moet duidelijk maken of er eventueel ook meer euro's met de aanleg van het natuurgrasveld zijn gemoeid. Ook moet het veld ruimtelijk zijn in te passen. Voetbalclub HVC'10 is de andere bespeler van de Rondgang. De verenigingen en de gebiedscommissie Hoek van Holland hebben zich al eerder uitgesproken voor het alternatieve plan voor een extra veld.