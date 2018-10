Deel dit artikel:













Feyenoorder Nieuwkoop: 'Eerste mogelijkheid om mijn kans te pakken' Bart Nieuwkoop

Bart Nieuwkoop kwam afgelopen zondag in de Klassieker tegen Ajax na rust in het veld voor Robin van Persie. Feyenoord verloor het duel kansloos met 3-0, mede door een snelle rode kaart voor Jeremiah St. Juste. Hij is inmiddels voor drie duels geschorst.

En dat biedt kansen voor Nieuwkoop in de komende weken op de rechtsbackpositie. "Zo zie ik het ook. Donderdag (tegen ADO Den Haag, red.) de eerste mogelijkheid om mijn kans te pakken", zegt hij. "Ik hoop dat ik ze alle drie mag spelen en mezelf kan laten zien." Invallen tegen Ajax was, met tien man en een 2-0 achterstand, lastig voor Nieuwkoop. "Maar ik heb er wel lang naar uit gekeken om minuten te maken. Lastig, maar persoonlijk wel lekker." De teleurstelling was groot na de zeperd in Amsterdam tegen de aartsrivaal. "Maar op een gegeven moment moet de knop om en moeten wij er tegen ADO staan." Tegen ADO staat Kenneth Vermeer in het doel van Feyenoord. In de bekerduels staat hij onder de lat en niet eerste doelman Justin Bijlow.