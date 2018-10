Goeree-Overflakkee is het pompoeneneiland van Nederland

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in Nederland steeds minder land wordt gebruikt om pompoenen op te verbouwen. Vrijwel overal is de pompoenteelt aan het teruglopen, behalve op Goeree-Overflakkee.

Op het Zuid-Hollandse eiland is meer dan 30 hectare in gebruik om pompoenen op te laten groeien. Naast Flevoland is dit het enige gebied in het land waar nog zoveel van de gewassen groeien.

Marina Luime, eigenaar van Kwekerij Luime in Ouddorp, weet wel waarom er op het eiland zoveel pompoenen worden verbouwd: "Wij hebben gewoon hele goede grond. We hebben hier zandgrond, die is heel luchtig. Als er dan veel water valt, gaat het makkelijk de grond in en verrotten de pompoenen niet."

De pompoenen die Luime verbouwt, worden voor een deel bij haar thuis aan de deur verkocht. Een ander gedeelte gaat naar de veiling. Vanaf daar gaan ze naar de Nederlandse en buitenlandse markt.

Halloween

In oktober merkt de kweker amper groei in de verkoop van pompoenen: "Mensen op het eiland doen weinig aan Halloween", legt Luime uit. Daarnaast zijn de eilandbewoners ook voorzichtig met het eten van pompoenen, ze zien ze vooral als sierproduct.

"Wat de boer niet kent, eet 'ie niet hè", zegt de vrouw daarover. "Maar pompoenen zijn eigenlijk heel makkelijk en gezond. In de grote steden worden ze al wel gegeten, maar hier nog niet." Luime doet het werk al jaren en ziet nu een verandering in de houding van haar klanten. "22 jaar geleden aten de eilandbewoners helemaal geen pompoen. Toen ben ik recepten mee gaan geven aan mijn klanten. Later kwamen ze dan terug met de boodschap dat die pompoenen toch wel heel lekker zijn."

Pompoenen eten

Tijdens Halloween weten we wel raad met de groente, maar wat je er als gerecht mee moet blijft voor veel mensen ingewikkeld. Pompoen is een zeer veelzijdige groente die je in verschillende soorten gerechten kan gebruiken. Wij geven je graag wat tips.

Allereerst kun je pompoen prima in een pasta gebruiken. Neem bijvoorbeeld penne, een ui, wat olijfolie, gerookte spekreepjes, tomaten in blik, geraspte kaas en uiteraard de pompoen. Kook de pasta volgens de verpakking. Snipper vervolgens de ui en verhit de olijfolie in een pan, bak daarin de spekreepjes. Voeg daar stukjes pompoen aan toe en bak dit nog ongeveer vijf minuten door.

Doe de tomatenblokjes ook in de pan en breng alles op smaak met peper en zout. Meng dit goedje met de gekookte pasta en schep dit in een ovenschaal. Bestrooi de pasta met kaas en bak het gerecht in de oven. Eet smakelijk!

Salades

Pompoen is ook prima te gebruiken in verschillende salades. Grill hiervoor de pompoen in de oven. Van tevoren verwijder je uiteraard even de schil, de pitten en de draderige binnenkant. Snijd de pompoen in stukken en grill dit op 200 graden in de oven, ongeveer 20 minuten.

Bak in een aparte pan wat amandelen of andere pitten en/of zaden die jij lekker vindt. Meng in een ondiepe schaal een dressing van azijn, olijfolie, peper en zout. Doe hier rucola bij en meng dit door elkaar. Leg de gegrilde pompoen er bovenop en bestrooi het bord met de pitten en/of zaden. Klaar is je simpele, maar voedzame salade.

Pompoencake

Meer zin in iets zoets? Pompoen leent zich ook prima voor cakes of koekjes. Kook hiervoor pompoenstukjes zacht en pureer ze met een staafmixer. Mix basterdsuiker met boter. Voeg hier vervolgens eieren aan toe. Daarna is het tijd om de gepureerde en afgekoelde pompoen hier doorheen te mixen.

Voeg zelfrijzend bakmeel aan je mengsel toe. Schep het beslag in een cakevorm en bak hem in de oven in ongeveer een uur goudbruin. Op de cake kun je na het bakken nog een laagje van suiker of andere topping naar keuze toevoegen.