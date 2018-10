Deel dit artikel:













Rotterdammer (69) betrapt overvallers en wordt zelf slachtoffer Politie Rotterdam (Archief foto) - Thijs Kern

Een 69-jarige man is in de nacht van maandag op dinsdag overvallen in zijn eigen huis aan de Pleinweg. Vier onbekenden, onder wie een vrouw, drongen zijn huis binnen en bedreigden hem met een vuurwapen.

Het slachtoffer was rond vier uur 's nachts nog wakker. Hij hoorde herrie in de portiek en deed de voordeur open. Hij zag een vrouw hard bonken op de voordeur. Toen de man terug naar binnen wilde gaan, drongen de vier het huis van de man binnen. De man werd vastgepakt en bedreigd met een vuurwapen. De drie anderen doorzochten het huis en gingen er met een telefoon en een computer vandoor. Van de vier overvallers ontbreekt nog ieder spoor.