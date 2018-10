Deel dit artikel:













Omstreden beeld Willem van Oranje komt toch naar Dordrecht

Er komt definitief een standbeeld van Willem van Oranje in Dordrecht. Tegen het initiatief was weerstand in Dordrecht. Zo'n duizend mensen hadden een petitie ondertekend tegen de komst van het beeld.

De gemeente Dordrecht schreef eerder een wedstrijd uit voor het maken van een beeld van de Vader des Vaderlands. Het beeld van kunstenaar Arie Schippers is verkozen uit vier ontwerpen. De weerstand tegen het beeld heeft te maken met de dood van de Dordtse broers De Witt. Zij waren politiek tegenstander van de stadhouder Willem III. Na een complot van aanhangers van de stadhouder werden ze in 1672 in Den Haag gelyncht. Petitie Twee Dordtenaren startten een paar maanden geleden de petitie met de naam 'Ikwillemniet', tegen de komst van het beeld. De uitkomst daarvan werd verwerkt in een motie. Die kreeg acht stemmen in de gemeenteraad, niet genoeg voor een meerderheid. Twee Dordtenaren startten een paar maanden geleden de petitie met de naam 'Ikwillemniet', tegen de komst van het beeld. De uitkomst daarvan werd verwerkt in een motie. Die kreeg acht stemmen in de gemeenteraad, niet genoeg voor een meerderheid. Het standbeeld moet komen bij de Berckepoort en wordt betaald door de Koning Willem I stichting. Gewoon Dordt pleitte nog voor een andere locatie, maar ook dat haalde geen meerderheid.