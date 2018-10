Bewoners Landbouwbuurt in Rotterdam-Zuid klaar met drugsoverlast

Bewoners van de Landbouwbuurt in Rotterdam-Vreewijk zijn de drugsoverlast in hun wijk spuugzat. "Het is hopeloos, maar inmiddels de normaalste zaak van de wereld." De problematiek wordt donderdag op het stadhuis besproken.

"Het is een komen en gaan van dealers", vertelt een vrouw aan de rand van de Valkeniersweide. "Ik zie het bijna dagelijks gebeuren vanuit mijn raam. Vanaf de achterbank worden de drugs verkocht. Ze rijden allemaal in dure auto's van BMW en Mercedes."

Heroïne

Een vrouw op het plein voor basisschool de Akker haalt haar telefoon tevoorschijn. "Kijk deze foto heeft iemand gisteren nog gemaakt", zegt ze. "Deze man staat gewoon heroïne te gebruiken in het achterpad. Op steenworp afstand van de school."

De drugs worden volgens buurtbewoners niet alleen verkocht in de omgeving van de Valkeniersweide. "Hier om de hoek kloppen verslaafden ook aan bij een huis", vertelt de vrouw op het schoolplein. "Dat zie je gewoon gebeuren als je met de kinderen naar school fietst."

"Ik snap ook wel dat je niet zomaar een pand mag binnenvallen", vervolgt de vrouw. "Je moet wel bewijs hebben, maar dit is niet meer leuk." De vrouw hoopt dat de gemeente snel in actie komt. "Toon eens ballen."

Wijkverboden

Eerder stelde de Rotterdamse fractie van D66 vragen aan het college over de situatie in de Landbouwbuurt. Het college geeft aan op de hoogte te zijn van de problemen. Sinds 2016 zijn er verschillende maatregelen genomen.

Er zijn extra camera's geplaatst in de buurt. Daarnaast heeft de politie 8 wijkverboden opgelegd. Ook surveilleren handhavers van de gemeente in de achterpaden waar bewoners overlast ervaren.

Hoge hekken

"We weten dat er wordt gewerkt aan een oplossing voor de problemen", vertelt de buurtbewoonster die al 40 jaar in Vreewijk woont. "Maar we zien weinig verandering. Als ik 's avonds op de bank zit en ik hoor vreemde geluiden sta ik niet eens meer op. Ze hebben laatst nog geprobeerd om in te breken in mijn schuur. Gelukkig heeft mijn zoon nu extra hoge hekken geplaatst."

Donderdagmiddag wordt er in de commissie Veiligheid en Bestuur van de gemeenteraad verder gesproken over de situatie in de Landbouwbuurt.