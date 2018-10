Deel dit artikel:













Gemeente Oud-Beijerland wil je spijkerbroek hebben

Heb jij nog een oude spijkerbroek in de kast liggen? Lever hem in, want je kan er een pand mee helpen bouwen! De gemeente Oud-Beijerland zamelt in samenwerking met RAD Hoeksche Waard spijkerbroeken in om een nieuw te bouwen pand in de gemeente te isoleren.

Voor de bouw van het nieuwe multifunctionele gebouw worden zo min mogelijk nieuwe materialen gebruikt. De gemeente wil het pand 'circulair' bouwen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande materialen. Broeken als isolatie Zo wordt in de omgeving een aantal huizen gesloopt. Balken uit deze woningen worden gebruikt voor de bouw van het nieuwe multifunctionele gebouw. Om het gebouw warm te houden en geluidsoverlast tegen te gaan, zullen spijkerbroeken worden gebruikt als isolatiemateriaal. Zo wordt in de omgeving een aantal huizen gesloopt. Balken uit deze woningen worden gebruikt voor de bouw van het nieuwe multifunctionele gebouw. Om het gebouw warm te houden en geluidsoverlast tegen te gaan, zullen spijkerbroeken worden gebruikt als isolatiemateriaal. Om die reden roept de gemeente mensen op hun oude spijkerbroek in te leveren. Voor de isolatie van het gebouw is 3.000 kilo aan textiel van spijkerbroeken nodig. Bij elkaar zijn dat ruim 10.000 spijkerbroeken. Huis-aan-huis inzameling De RAD houdt van 5 tot en met 30 november de huis-aan-huis inzameling van textiel. Onder de mensen die hun spijkerbroek inleveren, verloot de gemeente ook nog een precies van honderd euro. Daarvoor moet de gulle gever dan wel een briefje met zijn of haar contactgegevens bij de broek inleveren. De RAD houdt van 5 tot en met 30 november de huis-aan-huis inzameling van textiel. Onder de mensen die hun spijkerbroek inleveren, verloot de gemeente ook nog een precies van honderd euro. Daarvoor moet de gulle gever dan wel een briefje met zijn of haar contactgegevens bij de broek inleveren. Het pand komt op de locatie van kinderboerderij de Boezemvriend te staan. "Nu is er een speeltuin, kinderboerderij en verderop een verenigingsgebouw", legt een woordvoerder van de gemeente uit. "Dat is niet rendabel." Door deze drie elementen samen te voegen en het terrein een beetje op de schop te gooien, hoopt de gemeente de kinderboerderij en speeltuin open te houden. Verschillende partners In het multifunctionele pand vinden na de bouw ook andere partners hun plek. Zo komt er een buitenschoolse opvang en is plaats voor verstandelijk en lichamelijk beperkten via Pameijer Gehandicaptenzorg. Zij zullen in het gebouw koffie en thee rondbrengen en helpen in de groenvoorziening van de kinderboerderij en speeltuin. In het multifunctionele pand vinden na de bouw ook andere partners hun plek. Zo komt er een buitenschoolse opvang en is plaats voor verstandelijk en lichamelijk beperkten via Pameijer Gehandicaptenzorg. Zij zullen in het gebouw koffie en thee rondbrengen en helpen in de groenvoorziening van de kinderboerderij en speeltuin.