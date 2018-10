Landelijk minder jongeren in de jeugdzorg, in Rijnmond juist meer

Voor het eerst sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 daalt landelijk het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt. In heel Nederland gaat het om 11.000 jongeren die in 2018 geen gebruik meer maken van de specialistische zorg. In de regio Rijnmond is het andersom: het aantal jongeren met jeugdzorg steeg met 280 kinderen, aldus cijfers van het CBS.

In totaal ontvingen 28.145 jongeren in de regio jeugdzorg in de eerste helft van 2018. In het eerste half jaar van 2017 waren dat nog 27.865 jongeren. De ingevoerde Jeugdwet in 2015 houdt in dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg in hun gebied.

Na de invoering van deze wet nam het aantal jongeren met jeugdzorg landelijk ineens sterk toe. Van 303 duizend in 2015 naar 360 duizend in 2017. Nu daalt dat landelijke cijfer, maar per regio verschilt het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdzorg enorm.

Verschillende onderdelen

Jeugdzorg is een verzamelterm voor drie verschillende onderdelen: jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdhulp krijgen jongeren en hun ouders met psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen. Ook kinderen met een verstandelijke beperking of bij opvoedingsproblemen kan jeugdhulp worden geboden.

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt als de veiligheid en ontwikkeling van een kind in het gevaar zijn. Het kind wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. Jeugdreclassering is bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar die met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen.

Wat daalt en wat stijgt?

Per categorie zijn verschillende trends te zien. Het aantal jongeren dat in de regio wordt begeleid door jeugdreclassering daalt. Vorig jaar ging het om 1.120 jongeren, dit jaar zijn het er 1.015. Dat is volgens het CBS logisch, omdat de geregistreerde jeugdcriminaliteit ook daalt.

Het aantal jongeren met jeugdbescherming daalde het afgelopen jaar met ongeveer 100 jongeren. Landelijk zijn ruim 35 duizend jongeren uit een gezin onder toezicht gesteld of hebben een voogdijmaatregel. In de regio Rijnmond gaat het om 3.615 jongeren.

De categorie waar de stijging te zien is, is de jeugdhulp. In de eerste helft van 2017 kregen 26.330 jongeren jeugdhulp aangeboden, een jaar later waren dat er 26.690.

Grote zorgen

De kinderombudsman in Rotterdam en omliggende gemeenten, Stans Goudsmit, maakt zich druk om kinderen in de regio. Zij ziet dat het soms te lang duurt voordat de persoon krijgt wat hij of zij nodig heeft. Om die reden start zij een meldpunt om problemen met gespecialiseerde jeugdhulp te inventariseren.