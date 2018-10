Zo zag Dordt er uit in 1618

Stichting Verborgen Stad heeft een soort 'google streetview' ontwikkeld, waarin te zien is hoe de Dordtse binnenstad er uitzag in 1618, het jaar dat in de stad de Synode gehouden werd.

"We hebben nu zes locaties af, maar over twee jaar, als Dordrecht 800 jaar bestaat, willen we alle belangrijke plekken van de Dordtse binnenstad er in hebben", zegt Theo Pronk. De Dordtse historicus wil de geschiedenis op een totaal nieuwe manier laten zien.

Op zaterdag 10 november, als Koning Willem-Alexander de Synode-herdenking komt openen, worden de historische straatbeelden op de website van Verborgen Stad gezet en wordt ook een app gelanceerd, die wandelaars op hun smartphone kunnen installeren.

"Je wandelt bijvoorbeeld over het Scheffersplein van nu en kijkt met je telefoon om je heen om te zien hoe het er hier 400 jaar geleden uitzag", legt hij uit; "en net als bij Google Streetview tik je met je vingertop op het scherm om meer te weten te komen."

De informatie hoe de huizen er destijds uitzagen, maar ook wie er woonden en werkten, haalde Pronk de afgelopen twee jaar op uit allerlei archieven: "Monnikenwerk ja, maar gelukkig hoefde ik dat niet alleen te doen". Dutch Tilt Studio's maakte de historische plaatjes.

Toen en nu

Het Scheffersplein blijkt in 1618 geen plein, maar een haven, die trouwens nog steeds onder het huidige plein doorloopt. "Daar, waar nu café De Beurs staat, was toen een brug", laat Pronk op z'n mobieltje zien.

Bij de Groothoofdspoort, in 1618 nog de entree van de stad vanaf het water, is de loop van de Wijnstraat nog wel herkenbaar. Maar het parkeerplaatsje bij de Boombrug, voor Bellevue, was toen nog een haventje: "Hier kwam de veerboot uit Rotterdam aan.

De lancering van de historische streetview is één van de vele activiteiten en evenementen in het kader van Synode 400. Tijdens die bijeenkomst, die een half jaar duurde, ontstond onder meer onze huidige Nederlandse taal, door het besluit om de Statenbijbel te vertalen.