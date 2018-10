Deel dit artikel:













VIDEO: Rotterdamse skater naar World Cup in China Foto: Jelle Briggeman op zijn skates in Skateland Rotterdam

Zijn koffer is ingepakt en de skates staan klaar. De 23-jarige Jelle Briggeman uit Rotterdam stapt woensdagavond op het vliegtuig naar China. Het inline skatetalent komt in actie op de World Cup in het Chinese Chengdu. Hij staat te popelen om zijn skills te laten zien aan de Jury: "Ik wil sowieso in de finale eindigen."

Jelle staat al vanaf zijn zevende op de skatebaan. Zijn skatecarrière begon bij het skatepark Skateland in Rotterdam. De talentvolle skater heeft inmiddels tientallen skates versleten. "Ik ben begonnen op mijn zevende en kwam er uiteindelijk achter dat ik goed was. Ik ben wedstrijden gaan doen en in het skatecircuit in Europa en de wereld terechtgekomen."



Het skatetalent strijdt in China tegen 25 inline skaters uit heel de wereld. Van Amerika tot Australië. Ze maken kans op de World Cup Roller Freestyle. Ze proberen de jury in China te imponeren met de mooiste trucs en hoge sprongen. Ze krijgen in de voorronde drie runs van vijftig seconden om te laten zien wat hij in huis heeft. Briggeman heeft goede hoop om in de finale terecht te komen. "Je laat tijdens de runs zoveel mogelijk verschillende mooie trucjes zien. Zo moeilijk en hoog mogelijk. Je moet zorgen dat je boven de rest uitspringt."

